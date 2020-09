Il Napoli smentisce che Gattuso abbia parlato con il ministro Costa su riapertura stadi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Napoli ha pubblicato un chiarimento sulla notizia che Gennaro Gattuso abbia rivolto al ministro Costa – ospite oggi a Castel di Sangro – l’invito scherzoso a dire a Speranza di riaprire gli stadi. Il club fa sapere che “Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il ministro Costa della riapertura degli stadi”. Dunque nessuna battuta, neppure scherzosa a Costa per farsi intermediario con il ministro della Salute. Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il ministro Costa della ... Leggi su ilnapolista

MauroBarra4 : “Eh ma se non è vero perché l’Inter non smentisce?” Perché non hanno il smm del Napoli. Categorico. - napolista : Il Napoli smentisce che Gattuso abbia parlato con il ministro Costa su riapertura stadi “Gennaro Gattuso smentisce… - _SiGonfiaLaRete : SSC #Napoli: '#Gattuso smentisce di aver parlato con Min. #Costa sull'apertura degli stadi' - Salvo2410libero : RT @thetruedam: @Palvinismo1 @sscnapoli Lombardo smentisce categoricamente qualunque tipo di contatto con le puttane. Il smm del calcio Nap… - Palvinismo1 : RT @thetruedam: @Palvinismo1 @sscnapoli Lombardo smentisce categoricamente qualunque tipo di contatto con le puttane. Il smm del calcio Nap… -