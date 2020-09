Il Napoli chiarisce all’agente di Meret che il preferito di Gattuso resta Ospina (Di mercoledì 2 settembre 2020) “La situazione e la gestione dei portieri del Napoli sarà uno dei temi centrali anche nella prossima, imminente stagione. Motivo? Semplice: David Ospina continuerà a essere avanti nelle gerarchie di Gattuso nei confronti di Alex Meret“. Lo scrive il Corriere dello Sport, raccontando l’incontro tra l’agente del portiere friulano, Federico Pastorello, e la dirigenza del Napoli. “La storia è stata palesata al manager del portiere della Nazionale italiana, Federico Pastorello, in occasione dell’incontro andato in scena a Castel di Sangro con la dirigenza. Con tanto di scambio di opinioni legate al futuro prossimo di Alex, dal canto suo voglioso di una maggiore continuità”. Una riunione in cui è stato anche fissato il prezzo per ... Leggi su ilnapolista

