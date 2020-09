Il muro di Venezia, al festival del cinema arriva la barriera per proteggere il red carpet dal pubblico. Così il Covid cancella la passerella dei divi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Là dove c’era il red carpet ora c’è un muro. Alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia la passerella dei divi non si potrà più vedere dal vivo. Niente assembramenti per sfiorare lo sguardo delle star. Le rigidissime misure anti Covid cancellano il glamour del primo festival mondiale di cinema post lockdown iniziato poche ore fa con il film d’apertura, Fuori Concorso, l’italiano Lacci. Il red carpet si svolgerà dietro al muro ad uso esclusivo degli accreditati tv e web. L'articolo Il muro di Venezia, al festival del cinema ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : muro Venezia Il muro di Venezia, al festival del cinema arriva la barriera per proteggere il red carpet dal pubblico Il Fatto Quotidiano La Mostra di Venezia comincia tra speranze e incognite

Un muro bianco alto due metri nasconde per intero il tappeto rosso su cui passano abitualmente le star davanti al palazzo del cinema, cuore pulsante della Mostra di Venezia. Nonostante la pandemia, la ...

La Mostra di Venezia in cerca del ritmo: Conte, Veloso e il coraggio di cantare

DALL’INVIATA AL LIDO DI VENEZIA. L’inizio è timido, la prima coda per entrare nel cinema Giardino procede diligente a dovuta distanza. Mosse impacciate. Oltre c’è sempre la barricata tirata su per pro ...

