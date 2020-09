Il mistero sull’ictus di Trump, la Casa Bianca smentisce le voci (Di mercoledì 2 settembre 2020) È mistero sul presunto ictus di Trump dello scorso novembre dopo che anche il sito conservatore Drudge Report ha rilanciato le teorie del libro del premio Pulitzer Michael Schmidt “Donald Trump v. the United States: Inside the Struggle To Stop A President”. voci che hanno fatto infuriare il presidente che ha tweettato la sua smentita indignata alle voci sulla misteriosa visita all’ospedale dello scorso novembre scatenando però i social prima dell’intervento con smentita del medico della Casa Bianca. LEGGI ANCHE > Twitter segnala un video della campagna di Trump per “manipolazione” La storia dietro le voci sull’ictus di Trump Come detto a rilanciare le ... Leggi su giornalettismo

