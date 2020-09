Il Milan supera il Novara per 4-2. Ibra titolare ma la decide Paqueta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Milan alla prima partita stagionale – trascinato da una doppietta di Paqueta – ha superato in rimonta per 4-2 il Novara in un’amichevole da tre tempi da venti minuti. Esordio dal primo minuto per Ibra. Buon inizio per i piemontesi che si portano sul 2-0 grazie alla doppietta di Bellich. I rossoneri accorciano le distanze con il centrocampista brasiliano. Alla mezz’ora Laxalt impatta il risultato. Poco dopo Calabria opera il sorpasso e nel finale, Paqueta sigla il definitivo 4-2. Prevista per sabato la seconda partita stagionale del Milan che sfiderà in un ritorno al passato il Monza degli ex Berlusconi-Galliani. Our first pre-season friendly ends with a comeback win Vittoria in rimonta nella prima amichevole della stagione: ... Leggi su alfredopedulla

