Il manifesto dell’organizzazione, come gestirsi al meglio (soprattutto dopo il Covid) (Di mercoledì 2 settembre 2020) «L’organizzazione personale non è scontata, non è per tutti uguale, ma non è cosa che si possa ignorare. Tempi, spazi, risorse ed energie vanno gestiti». Sabrina Toscani, presidente di Apoi, l’Associazione Professional Organizers Italia, scandisce così le basi da cui nasce il Manifesto dell’organizzazione presentato nell’anno in cui l’emergenza coronavirus ha reso ancora più necessaria l’organizzazione. Leggi su vanityfair

