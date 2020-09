Il furto in costume da Teletubbies, realtà o finzione? Il video surreale che è sta facendo il giro del mondo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il video porta la data del 21 agosto scorso, l’episodio è talmente surreale e ben orchestrato da sembrare costruito ad arte. Le telecamere di sicurezza riprendono quattro individui vestiti da Teletubbies che si appropriano di un carrello elevatore da un capannone industriale e, non paghi, si mettono a ballare davanti alle telecamere prima scomparire nel nulla. Manco a dirlo il video è diventato virale in rete, con tanto di musichetta e commenti ironici. L'articolo Il furto in costume da Teletubbies, realtà o finzione? Il video surreale che è sta facendo il giro del mondo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : furto costume Il furto in costume da Teletubbies, realtà o finzione? Il video surreale che è sta facendo il giro del mondo Il Fatto Quotidiano Messina, la Polizia denuncia 4 persone, tre per furto e uno per danneggiamento

Un’anziana donna, nel pomeriggio di ieri, è stata derubata all’interno di una chiesa del centro di Messina. In particolare, un individuo le ha sottratto la borsa che teneva sulla panca accanto a sé, m ...

Spariscono dall’abitazione tonno, miele, affettati e costume da mare: era il vicino di casa di una 43enne a Tezze sul Brenta

Ripetuti furti in abitazione con il doppione delle chiavi del vicino in un condominio a Tezze sul Brenta. Il comunicato dei Carabinieri di Bassano del Grappa Nel mese di luglio, in seguito ad alcuni i ...

Un’anziana donna, nel pomeriggio di ieri, è stata derubata all’interno di una chiesa del centro di Messina. In particolare, un individuo le ha sottratto la borsa che teneva sulla panca accanto a sé, m ...Ripetuti furti in abitazione con il doppione delle chiavi del vicino in un condominio a Tezze sul Brenta. Il comunicato dei Carabinieri di Bassano del Grappa Nel mese di luglio, in seguito ad alcuni i ...