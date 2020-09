Il Festival di Venezia si apre sulle note di Morricone (Di mercoledì 2 settembre 2020) I film in concorso al Festival di Venezia. Sono quattro le pellicole italiane, la giuria presieduta da Cate Blanchett. Venezia – Il Festival di Venezia si apre sulle note di Ennio Morricone. “Con il maestro e il suo tocco unico abbiamo voluto aprire questa manifestazione – le parole della madrina Anna Foglietta riportata da La Repubblica – in Italia vogliamo ritornare a fare cultura …“. E Tina Swindon ha aggiunto: “Sono molto felice di essere qui. Il cinema è il mio posto felice, la mia patria reale …. E’ bello vedere andare via le grandi navi da crociera, possiamo contare sullo stato del cinema, inclusivo e meraviglioso …“. I film in concorso al ... Leggi su newsmondo

