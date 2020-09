Il Dipartimento del Tesoro USA venne fondato il 2 settembre 1789 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Dipartimento del Tesoro americano venne fondato il 2 settembre 1789. Il Congresso decise di creare tale istituzione al fine di gestire le entrate del governo di Washington DC. Il primo Segretario del Tesoro fu Alexander Hamilton. Il Dipartimento del Tesoro La storia del Dipartimento del Tesoro ha inizio durante la Rivoluzione americana. Sotto le … Leggi su periodicodaily

roc3roc : '.... Elizabeth Neumann iniziò a lavorare nell'antiterrorismo nel Dipartimento per la sicurezza interna di Donald T… - Valeria51915836 : @valenti23188289 @Caligola14 @matteosalvinimi Lo dici a me ? Io stessa ho una depressione maggiore e non capisco pr… - ailec_berries : Il sito del dipartimento che mette gli orari delle lezioni che iniziamo il 28 ma non definisce le modalità di esame… - ailec_berries : @saretta9742 @_carminep Anche dai prof, alcuni prof del mio corso di laurea hanno già deciso di farli online in tut… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro CFF Admin (Customer Fulfilment Admin): Azienda multinazionale leader nel settore imballaggi in metal… -