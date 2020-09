Il Cavaliere Asintomatico, o la nemesi dei negazionisti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Se fossimo dei pirla del deep state come Trump e i negazionisti, avremmo pronta la narrazione rivelatrice. C’è Zangrillo del San Raffaele che va dicendo, da mo’, che i positivi asintomatici non sono malati e quindi non esistono, malati immaginari. Ma siccome non è che tutti quanti se la bevono, anzi Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Cavaliere Asintomatico Il Cavaliere Asintomatico, o la nemesi dei negazionisti Il Foglio Silvio Berlusconi positivo al Coronavirus, tamponi anche ai familiari e alla nuova segretaria

Risultato positivo al Coronavirus dopo un controllo nella mattinata di mercoledì 2 settembre al San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi, asintomatico, trascorrerà il periodo di isolamento previsto a ...

