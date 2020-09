Il calendario della Serie A 2020-21 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il campionato 2019-20 è terminato esattamente un mese fa, e fra meno di tre settimane inizierà già il prossimo. Il calcio non conosce soste, e come da tradizione ecco puntuale l'appuntamento con il sorteggio del calendario di Serie A. Calcio di inizio con gli anticipi (ancora da stabilire) di sabato 19 settembre, ultima giornata il 23 maggio. In mezzo sei turni infrasettimanali, compreso quello del 6 gennaio, con la pausa natalizia prevista dal 23 dicembre al 3 gennaio. Saranno tre le soste per le nazionali: l'11 ottobre e il 15 novembre 2020, e il 28 marzo 2021. https://twitter.com/SerieA/status/1301127537788178433I criteri per la composizione Per la prima giornata di campionato Atalanta e Inter saranno spettatrici. La prima gara della stagione di entrambe le squadre ... Leggi su gqitalia

