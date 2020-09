Il calendario della Serie A 2020-2021 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il calcio è pronto a ripartire. Dopo una stagione segnata dall’emergenza sanitaria, con un campionato concluso solamente all’inizio di agosto, le squadre sono già ripartite con i ritiri. La prossima settimana i match delle Nazionali per la Nations League, ma nel frattempo sono stati sorteggiati i calendario Serie A per la stagione 2020-2021. Ricordiamo che, come richiesto dai due club che hanno ultimato per ultimi la scorsa stagione europea, Inter e Atalanta scenderanno in campo sette giorni più tardi rispetto alle altre squadre. LEGGI ANCHE > È ufficiale: la Serie A riparte il 19 settembre. Mercoledì i calendari Come indicato dalla Consiglio federale della Figc, la nuova stagione prenderà il via nel fine settimana del 19 e ... Leggi su giornalettismo

