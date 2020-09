Ignazio Moser e Cecilia: Caterina Bernal racconta la verità (Di mercoledì 2 settembre 2020) Al settimanale Chi parla Caterina Bernal, la ragazza dello scandalo, la fanciulla che ha fatto perdere la testa a Ignazio Moser e l’amore con Cecilia Rodriguez. Caterina Bernal non sa nemmeno chi fosse Ignazio Moser. “So che eravamo in Sardegna, in Costa Smeralda e da lì è iniziata la nostra breve frequentazione”. E’ la verità della sexy chef di origine argentina che vive a MadridArticolo completo: Ignazio Moser e Cecilia: Caterina Bernal racconta la verità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

VicolodelleNews : ‘Gossip’ Intervista a Caterina Bernal, l’argentina che si è messa in mezzo tra #IgnazioMoser e #CeciliaRodriguez: m… - veracegossip : ????La verità di Caterina Bernal sulla frequentazione con Ignazio Moser.... Per l'articolo com'ero venite. Elle nostr… - zazoomblog : Ignazio Moser parla la sua presunta fiamma Caterina Bernal e racconta per filo e per segno come sono andate le cose… - IsaeChia : #IgnazioMoser, parla la sua presunta fiamma #CaterinaBernal e racconta per filo e per segno come sono andate le cos… - ElisaDiGiacomo : Ignazio e Cecilia: potrebbe esserci stato un tradimento da parte di Moser -