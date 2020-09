Ignazio Moser e Caterina Bernal, c’è stato il flirt? Lei racconta tutta la verità (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questo articolo Ignazio Moser e Caterina Bernal, c’è stato il flirt? Lei racconta tutta la verità . Ignazio Moser e Caterna Bernal hanno veramente avuto un flirt estivo? A confessare è proprio la ragazza, che ha raccontato tutta la storia. Ignazio Moser e Caterina Bernal hanno avuto davvero una storia quest’estate? A raccontare la verità è stata la ragazza stessa, intervistata da Chi, che non ha avuto problemi a spiegare che cosa … Leggi su youmovies

CarpaneseSilva1 : RT @ilgiornale: Esce allo scoperto la ragazza che avrebbe scatenato le gelosie di Cecilia Rodriguez: Ignazio Moser l'ha conosciuta in Sarde… - ilgiornale : Esce allo scoperto la ragazza che avrebbe scatenato le gelosie di Cecilia Rodriguez: Ignazio Moser l'ha conosciuta… - infoitcultura : Ignazio Moser e Cecilia: Caterina Bernal racconta la verità - infoitcultura : Ignazio Moser, Caterina Bernal rompe il silenzio: “Non è serio” - infoitcultura : Ignazio Moser: spunta una presunta fiamma che svela il breve flirt -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

E’ stata “etichettata” come una delle donne per le quali Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno litigato questa estate. Caterina Bernal per la prima volta, dopo aver parlato sui social, racconta quel ...Dopo la rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, prende parole il presunto flirt di lui: la rivelazione choc della bellissima modella Caterina. Cecilia ed Ignazio, parla il presunto flirt di lu ...