IGD, ingressi centri commerciali in portafoglio in costante crescita (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – IGD – Immobiliare Grande Distribuzione, quotata sul segmento STAR di Borsa e specializzata nel settore degli immobili commerciali, ha annunciato dati positivi sugli ingressi nei centri commerciali del proprio portafoglio, che continuano ad evidenziare un andamento in costante crescita. Nel mese di agosto 2020 è stato recuperato quasi il 90% dei visitatori pre – lockdown (-12,7% rispetto allo stesso mese del 2019). In particolare, si segnala che l’ultimo giorno del mese, lunedì 31 agosto, ha fatto registrare un andamento sostanzialmente in linea con l’anno precedente (-2,2%). L’incremento dei visitatori è peraltro stato costante settimana dopo settimana: rispetto al dato di ... Leggi su quifinanza

