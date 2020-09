Ifa 2020, tutti i prodotti che vedremo alla fiera di Berlino (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’inizio di settembre è per gli appassionati di tecnologia sinonimo di Ifa, la più importante fiera di settore europea ma anche la più antica. Dall’esordio del 1929 l’Internationale Funkausstellung ha segnato varie svolte ma quella che sta per cominciare sarà ricordata come un’edizione unica rispetto al consueto: causa Covid-19, non ci sarà il pubblico, così come ridotta sarà la presenza delle aziende e dei giornalisti (non più di 800, Wired Italia ci sarà). E a sintetizzare l’obbligato cambio di formula è la durata della manifestazione in scena alla Messe Berlin: via il 3 settembre, sipario due giorno dopo. Appuntamento breve ma significativo anche perché, dopo la cancellazione del Mobile World Congress di Barcellona dello scorso febbraio e la ... Leggi su wired

Ad IFA 2020, Philips (attraverso la licenziataria olandese TP Vision), oltre a vari dispositivi per l’ascolto individuale, ha attenzionato anche l’intrattenimento sonoro domestico, attraverso la prese ...

Philips OLED e LCD, i prezzi dei televisori 2020

I nuovi televisori OLED e LCD Philips stanno arrivando nei negozi in questi giorni. Ecco i prezzi dei principali modelli, partendo dal nuovo OLED 935 per arrivare al modello LCD con audio B&W I nuovi ...

