Icarus Falls di Zayn Malik rimosso da Apple Music e ripristinato: ascolti azzerati, i fan insorgono (Di mercoledì 2 settembre 2020) Era il 2018 quando Icarus Falls di Zayn Malik comparve su tutte le piattaforme digitali e sugli scaffali dei negozi di dischi. L’album, nelle ultime ore, ha subito un crollo degli ascolti sul servizio di streaming di Apple. Se osserviamo la data della release, infatti, troviamo l’anno 2020 come se il disco fosse stato rilasciato quest’anno. Più precisamente l’album risulta caricato il 28 agosto. Che è successo su Apple Music? I fan sono subito corsi ai ripari, specialmente quando hanno sospettato l’azzeramento degli ascolti e per questo sui social è esploso l’hashtag #FreeZayn insieme a #StreamIcarusFalls per invitare tutti gli ... Leggi su optimagazine

