"I poliziotti sbagliano, come a...". Clamoroso in diretta, la giornalista contraddice Trump: "Non può dirlo, presidente" | Video (Di mercoledì 2 settembre 2020) "I poliziotti a volte sbagliano, come una buca a golf". Donald Trump fa saltare letteralmente sulla sedia la giornalista Laura Ingraham, in diretta. A Fox News, rete tv etichettata dai democratici e progressisti d'America come "megafono" del presidente, Trump si scontra con l'intervistatrice per una frase un po' "brusca", in pieno stile Donald. Si sta parlando della guerra civile strisciante in varie città degli Usa, con i cortei di Black Lives Matter sconvolti da violenze incrociate: "antifa" contro "patrioti armati", neri contro bianchi, sinistra contro destra. E in mezzo sempre la polizia, accusata da una parte di violenze gratuite nei confronto degli afroamericani e difesa a spada tratta dall'altro lato. "I ... Leggi su liberoquotidiano

La sensazione è che, se potessero, commercianti, baristi, commessi, camerieri e tabaccai, forse allontanerebbero dai loro locali tutti i cagliaritani indisciplinati della mascherina. La regola princip ...

La sensazione è che, se potessero, commercianti, baristi, commessi, camerieri e tabaccai, forse allontanerebbero dai loro locali tutti i cagliaritani indisciplinati della mascherina. La regola princip ...