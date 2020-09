I pm indagano sulla Lega: nel mirino il progetto di aprire conti correnti regionali (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’apertura di conti correnti per le associazioni regionali della Lega, ovvero per le articolazioni territoriali del partito: era questa la proposta che i commercialisti Alberto Di Rubba, ex presidente della Lombardia Film Commission e amministratore del Carroccio al Senato, e Andrea Manzoni, revisore del gruppo leghista alla Camera, hanno avanzato a Marco Ghilardi, ex direttore di un’agenzia della banca Ubi di Seriate, in provincia di Bergamo, secondo quanto riporta La Stampa. Sull’operazione – mai andata in porto in quella filiale – stanno indagando l’aggiunto Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi nell’ambito dell’inchiesta milanese sulla Lombardia Film Commission, ma a interessarsi alla questione sono anche le procure di Genova e di Bergamo, che sono ... Leggi su tpi

I pm indagano sulla Lega: nel mirino il progetto di aprire conti correnti regionali

Sorelle morte in campeggio: due indagati

MARINA DI MASSA - I destinatari dei due avvisi di garanzia sarebbero i soci del campeggio Verde mare di Marina di Massa. Le autopsie sul ...Leggi ...

Bologna. Coca alle minori in cambio di sesso, arrestato ex candidato della Lega Luca Cavazza

Festini con minorenni a base di sesso e cocaina. Sono pesantissime le accuse piovute sulla testa di sei insospettabili, tra cui un ex candidato della Lega alle ultime elezioni regionali, Luca Cavazza, ...

