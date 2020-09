"I nostri bambini corrono rischi?". Così Burioni smonta i catastrofisti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo Roberto Burioni rassicura sui dati dell'epidemia riguardanti i bambini: "Si ammalano di meno e hanno un decorso della malattia lieve" Il rientro a scuola, tra molte incertezze e misure anti-contagio ancora da definire, è di là da venire. Tanti i dubbi ancora da sciogliere, specie quelli relativi all'eventualità di un ''effetto domino del contagio'' tra gli studenti più giovani. Ma cosa rischiano davvero i bambini? C'è da preoccuparsi? Risposte rassicuranti giungono dal virologo Roberto Burioni che, in barba ai catastrofisti, assicura: "I bambini non hanno conseguenze da Covid e a loro malattia decorre quasi sempre in maniera clinicamente lievissima". I bambini ... Leggi su ilgiornale

