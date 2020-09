I dati sul Coronavirus oggi nel Lazio: il bollettino del 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo i 125 casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: articolo in aggiornamento I dati sul Coronavirus nel Lazio ieri (dal Messaggero)Intanto sono due i nuovi casi positivi individuati ieri negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino con i test rapidi. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio spiegando che allo “scalo di Fiumicino ieri è stato individuato un nuovo caso positivo e si tratta di un cittadino residente nel Lazio e di rientro dalla Spagna. Un nuovo caso positivo individuato all’Aeroporto di Ciampino e si tratta di un cittadino residente in Campania e proveniente da Madrid ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : Immuni, dal segnale bluetooh (senza dati sensibili) le informazioni sul contatto con potenziali infetti. Ecco come… - TgLa7 : #Gualtieri: I dati sul #lavoro diffusi ieri dall'Istat sono 'positivi' perché 'è il segnale che adesso aumentano gl… - pdnetwork : La “collaborazione col governo” secondo Meloni: • dare del criminale al Presidente del Consiglio • diffondere bufa… - MariaAversano1 : RT @acqu_marina: Ieri a #inondala7 il giornalista @MassimGiannini (quello che non trovava mai le coperture) si dilungava sul presunto falli… - acqu_marina : Ieri a #inondala7 il giornalista @MassimGiannini (quello che non trovava mai le coperture) si dilungava sul presunt… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul

Il Post

I campioni vengono prelevati dai pazienti attraverso un classico tampone ... operatori sanitari e ai pazienti una risposta rapida sul loro stato di infezione sono fondamentali per contenere ...Gli insegnanti non dovrebbero temere troppo, le scuole non sono un luogo più a rischio del supermercato o di una sala cinematografica. Parola di Carlo Perno, direttore dell'unità di Microbiologia dell ...