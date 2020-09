Hyundai Kona - Con il facelift debuttano nuove versioni mild hybrid (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Hyundai presenta il restyling della Kona. La crossover dedicata al mercato europeo è stata aggiornata nel design, ma soprattutto propone una gamma più estesa di varianti elettrificate e porta al debutto l'allestimento sportivo N Line. Il lancio sul mercato è previsto per la fine del 2020.Frontale più aggressivo, forme sempre muscolose. Il muso rende subito riconoscibile la vettura aggiornata rispetto al modello uscente: sono stati infatti ridisegnati i paraurti, la mascherina, il cofano e i gruppi ottici. In particolare, si notano le nuove luci diurne a Led, che sono più sottili, mentre rimane la tinta a contrasto dei parafanghi e dei paraurti rispetto a quella della carrozzeria, per comunicare una sensazione di maggiore solidità. La Casa ha modificato anche i fari posteriori della Suv ... Leggi su quattroruote

