Huawei MateBook D 14 e D 15, i nuovi laptop potenti ed economici arrivano in Italia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Huawei rinnova la propria gamma di laptop con l’arrivo dei nuovi MateBook D 14 e 15. Design raffinato, tecnologia super innovativa e un’esperienza smart senza precedenti: sono la sintesi perfetta per i giovani professionisti che vogliono tante funzionalità a basso costo. Oltre alla scocca leggerissima e al display Huawei FullView, i nuovi MateBook sono dotati di una serie di nuove funzionalità smart, incluso Huawei Share, che li rendono gli strumenti perfetti per i giovani esperti di tecnologia di oggi. «Tutta la gamma PC Huawei si è sempre distinta per l’innovazione nella user experience, per questo abbiamo ottimizzato l’interconnessione e l’interoperabilità tra i device ... Leggi su gqitalia

