Higuain Juventus, il fratello annuncia l’addio: bordata alla società (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gonzalo Higuain lascerà la Juventus come confermato da Andrea Pirlo durante la prima conferenza stampa. Lo ha confermato anche il fratello del calciatore direttamente sulle pagine di Tuttosport. Oltre a confermare l’addio, è stato rivelato anche un suggerimento sul possibile erede dell’ex centravanti del Napoli che dovrebbe essere scelto tra Luis Suarez e Edin Dzeko. Juventus: Higuain rescinderà il contratto Nicolas Higuain ha però ammesso di aver accettato la trasparenza della società di Andrea Agnelli ma non il modo in cui è stato scaricato il fratello. Leggi anche:Dzeko Juventus, accordo raggiunto: ma Milik frena la trattativa “Ci aspettavamo che Pirlo desse una possibilità a Gonzalo, ... Leggi su juvedipendenza

