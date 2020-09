Higuain, il fratello “ufficializza” l’addio alla Juventus: Inter Miami nel futuro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gonzalo Higuain è al passo d’addio con la Juventus: il fratello ha annunciato che non continuerà né in Serie A, né al Boca Juniors. C’è l’Inter Miami di Beckham L’addio di Gonzalo Higuain non è più una notizia in casa Juventus: il Pipita – di comune accordo con il tecnico Andrea Pirlo – lascerà definitivamente la casacca bianconera per continuare la sua avventura altrove. La conferma definitiva è arrivata dal suo agente, nonché fratello, Nicolas Higuain ai microfoni di Tuttosport: “Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo ed il modo in cui ci ha comunicato che Gonzalo non sarebbe rientrato nei piani. Nonostante 350 gol in ... Leggi su zon

