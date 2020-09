Highlights Brescia-Varese 89-88, Supercoppa A1 2020 (VIDEO) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una bomba di Christian Burns a due secondi e mezzo dalla fine regala al Brescia la vittoria su Varese per 89-88. I padroni di casa si aggiudicano così la seconda partita di fila, con un finale quasi in fotocopia rispetto a quello con Cantù dove l’eroe era stato invece Kalinkoski. Successo fondamentale che permette agli uomini di Esposito di mantenere la scia dell’Olimpia Milano: i meneghini sono i prossimi avversari, in un match che sarà decisivo in ottica primo posto. Di seguito tutte le azioni salienti. Leggi su sportface

LeonessaBrescia : Brescia | Varese ?? HIGHLIGHTS ?? - _avvocato : @gianpy_83 @Emiliangiolo Si di nome, ma chi lo conosce veramente come calciatore. Nessuno guarda le partite del Bre… - LeonessaBrescia : Cantu ?? Brescia | HIGHLIGHTS ?? - zazoomblog : Highlights Cantù-Brescia 75-76 Supercoppa A1 2020 (VIDEO) - #Highlights #Cantù-Brescia #75-76 -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Brescia HIGHLIGHTS Brescia-Varese 89-88, Supercoppa A1 2020 (VIDEO) Sportface.it LIVE Brescia-Sampdoria 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: finisce in parità al “Mario Rigamonti”. Pagelle e highlights!

BRESCIA: Andrenacci 6.5, Sabelli 6, Mangraviti 6, Gastaldello 6, Mateju 5.5, Spalek 6, Dessena, Tonali 6.5, Zmrhal 6.5 Torregrossa 6.5, Ayè 6. All. Lopez 6.5 SAMPDORIA: Falcone 6.5, Depaoli 6.5, ...

BRESCIA: Andrenacci 6.5, Sabelli 6, Mangraviti 6, Gastaldello 6, Mateju 5.5, Spalek 6, Dessena, Tonali 6.5, Zmrhal 6.5 Torregrossa 6.5, Ayè 6. All. Lopez 6.5 SAMPDORIA: Falcone 6.5, Depaoli 6.5, ...