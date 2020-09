Harry e Meghan, il gesto per ricordare Lady Diana per l’anniversario della sua morte è dolcissimo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Meghan Markle e Harry hanno proprio il pollice verde. I due ex reali d’Inghilterra sono andati a far visita ai bambini di un asilo di Los Angeles, il loro dono? Fare i giardinieri! I due giovani infatti hanno dato una mano per curare il giardino, proprio come di solito fa Duchessa di Cambridge Kate Middleton. Harry e Meghan per l’occasione hanno reso omaggio a Lady Diana, piantando il suo fiore preferito nel giorno dell’anniversario della sua morte. Il fiore preferito della bellissima Lady D, venuta a mancare ormai 23 anni fa, era il “Nontiscordardimé”. La loro mossa non è sicuramente passata inosservata ai media: “Il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto ... Leggi su caffeinamagazine

