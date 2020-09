Harry e Meghan firmano con Netflix: da Duchi di Sussex a produttori di serie tv, film, documentari e molto altro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non saranno mai nella trama di The Crown perché la serie inglese non arriverà a raccontare il presente, ma Harry e Meghan saranno comunque legati a Netflix e da un rapporto molto più proficuo. A meno di un anno dall’addio al ruolo di membri senior della Royal Family, Harry e Meghan hanno firmato un accordo con il gigante dello streaming per la creazione di serie tv, film, documentari ed altri contenuti originali. Inizia così la loro nuova vita da produttori a Hollywood, l’ultima svolta di un percorso che in pochi anni ha portato Harry e Meghan a sposarsi, mettere al mondo un figlio, lasciare il Regno Unito e gli incarichi ... Leggi su optimagazine

