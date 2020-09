Guendalina Canessa, la figlia con tacchi e vestito di mamma: «Ma conciata così a 10 anni?» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Riempirà anche di orgoglio la Canessa ma la figlia Chloe in versione mini Guendalina non trova piena approvazione tra i followers. Infiocchettate in modo da sembrare “Due bellissimi confettini”, l’ex gieffina e la figlia, nata dalla relazione con Daniele Interrante, si divertono a lasciarsi immortalare per strada mentre giocano complici e similissime, “come due sorelle”. “Lei – scrive l’influencer ormai avvezza all’obiettivo – voleva esserci nelle foto. Allora – spiega – le ho prestato il mio vestito e mie scarpe!”. “Anche se sei un maschiaccio – dice dunque rivolgendosi alla figlia – a volte ti piace fare la signorina!!”. “E allora – prosegue ironica verso i fan ... Leggi su urbanpost

Buona parte del pubblico italiano rimase incollato davanti allo schermo per seguire in diretta il corteggiamento di Milo per conquistare Guendalina Canessa, nell’edizione 2007 del Grande Fratello. Dop ...

Federico Fashion Style, il parrucchiere più vip dei vip che gli affidano la propria chioma: ecco quanti saloni ha e quando aprì il primo. Federico Fashion Style, quanti saloni ha oggi e quanti anni av ...

