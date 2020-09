Guardaroba autunnale: i 5 capi da avere nell’armadio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pochi, intramontabili e semplicissimi: ecco i 5 capi da avere nell’armadio per affrontare al meglio l’autunno! Finalmente il sistema moda, partendo anche dalle maison di lusso, ha cominciato a virare verso una maggiore sostenibilità. Sapete che ormai da tempo sostengo e promuovo un atteggiamento etico e sostenibile nei confronti della moda e vedere questo cambiamento mi fa sperare in bene. Complice anche il Covid? Forse. Quello che è certo è che, a prescindere dal Coronavirus, avere pochi capi da poter utilizzare nell’arco di tutta la stagione senza dover intasare l’armadio di pezzi che poi non metteremo, è molto utile. Vediamo quali sono gli immancabili. Guardaroba autunnale, i 5 capi da avere ... Leggi su dilei

_Fried_Shrimp : Ho appena pensato che mi sono appena rifatto il guardaroba estivo e ora devo pensare a rifarmi quello autunnale non… - PepitePerTutti : Come ci consoliamo il lunedì più lunedì di tutti? Con lo shopping! 15 negozi bellissimi per rinfrescare un po’ il g… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardaroba autunnale Guardaroba autunnale: i 5 capi da avere nell’armadio DiLei Le calze dell'autunno 2020 sono in offerta su Amazon solo per questa settimana

Un modo per concedersi qualche acquisto extra post-saldi estivi e rinnovare il guardaroba sono le offerte di inizio settembre di Amazon. Fra i capi e accessori su cui investire, spiccano gli elementi ...

I capi in denim da acquistare per un autunno super stiloso

Non conosce stagione ed è il nostro alleato N°1 per ottenere sempre mise favolose: parliamo del denim, una delle grandi certezze del guardaroba femminile forever and ever! Sì, anche al rientro dalle v ...

Un modo per concedersi qualche acquisto extra post-saldi estivi e rinnovare il guardaroba sono le offerte di inizio settembre di Amazon. Fra i capi e accessori su cui investire, spiccano gli elementi ...Non conosce stagione ed è il nostro alleato N°1 per ottenere sempre mise favolose: parliamo del denim, una delle grandi certezze del guardaroba femminile forever and ever! Sì, anche al rientro dalle v ...