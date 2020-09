Grosso guaio per Lucia Azzolina. Caos scuola, mamma denuncia il ministro (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non c'è pace per la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. A dieci giorni dalla riapertura delle scuole con gli istituiti nel Caos e nessuna certezza per le famiglie, la grillina si trova a fronteggiare un'altra grana. Rosi Pennino, presidente di ParlAutismo l'associazione che riunisce i genitori di bimbi e ragazzi autistici, ha annunciato iniziative legali. "Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina", ha accusato la Pennino. Bambini e ragazzi autistici, infatti, sono doppiamente discriminati mentre le loro famiglie vivono una solitarie amergenza dal 9 marzo, data in cui il premier Giuseppe Conte ha fatto scattare il lockdown del Paese. La donna avrà il sostegno del leader della Lega Matteo Salvini: "Io sto con ... Leggi su iltempo

