Grecia-Turchia, perché Kastellorizo può diventare la 'Sarajevo' del Mediterraneo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ancora una volta, rimarcano gli analisti militari sondati da Globalist, la Francia ha saputo ...è senza dubbio il Cairo annota Pierluigi Barberini in un documentato report per Affarinternazionali.it -. ... Leggi su globalist

Capezzone : Su @atlanticomag analisi di @Musso___ (seconda puntata) sulle tensioni tra Grecia e Turchia - davidealgebris : Turchia non e’ alleato NATO. Si comporta come una dittatura. Attacca Grecia e Cipro. Dopo Bielorussia, Erdogan ucci… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Caos totale sulla scuo… - avvmacellaro : RT @RadioSavana: L'immigrazione insana spiegata in 23 secondi. Lesbo (Grecia): a destra la Guardia Costiera della Turchia, a sinistra la Gu… - noitre32 : RT @RadioSavana: L'immigrazione insana spiegata in 23 secondi. Lesbo (Grecia): a destra la Guardia Costiera della Turchia, a sinistra la Gu… -