Gotti: «Calendario equilibrato, spero nel rinvio del match contro lo Spezia» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv commentando il sorteggio del Calendario Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv commentando il sorteggio del Calendario di Serie A. Le sue parole. Mister giornata di presentazione del Calendario, può essere un fattore, soprattutto alla viglia di un campionato diverso dagli altri visto che si è da poco concluso quello precedente? «Lo è di sicuro, solo che non si può mai sapere prima. Si capirà in seguito se hai trovato delle squadre in una situazione particolare forma o di particolare difficoltà, e questa cosa viene di sicuro amplificata dal fatto che quest’anno i tempi sono ristretti. Alcune squadre hanno cambiato molto poco, non ... Leggi su calcionews24

