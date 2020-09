Gossip News Elettra Lamborghini a dieta per il matrimonio, Giulia De Lellis triste preoccupa i fan (Di mercoledì 2 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Elettra Lamorghini e la dieta per le nozze, di Giulia De Lellis che preoccupa i fan, del cast del GF Vip di Signorini e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Elettra Lamborghini: Tutti sappiamo che a giorni Elettra convolerà a nozze, e per farlo si è preparata al meglio. Non solo ha scelto Enzo Miccio come wedding planner e guida per il suo giorno più bello, ma ha anche scelto di fare una piccola dieta. Lamborghini ha anche annunciato che racconterà il backstage di questo evento in un programma tv che ... Leggi su velvetgossip

mtvitalia : L'hashtag #Jungkook vola così in alto su TikTok che ha appena raggiunto un primato ?? #BTS - squad_obviously : @tpwk_tommoway_ @goldenjlouis Si lo sappiamo, ma come abbiamo sostenuto Louis e molti altri artisti possiamo farlo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Archivio di Stato di Napoli, dal 7 settembre disponibile il video documentario 'Garibaldi in Archivio' https://t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Archivio di Stato di Napoli, dal 7 settembre disponibile il video documentario 'Garibaldi in Archivio' https://t… - mtvitalia : Per poco, non c'è stato un cameo di Lizzo in #WAP ?? #CardiB -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Grande Fratello Vip lultima lista del cast sorprende ecco chi c Gossip News Elisa Isoardi, storia d'amore con Raimondo Todaro: impazza il gossip sull'ex di Salvini e il ballerino

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: coppia a Ballando con le Stelle. Questa la notizia è certa mentre la seconda, quella che stiamo per dare, è una indiscrezione: la conduttrice e il ballerino farebbero ...

“Risparmiatevi questa merd*”, Andrea Damante sbotta e parla della crisi con Giulia De Lellis

Dopo tanto silenzio, anche Andrea Damante arriva su Instagram facendo delle precisazioni sulla crisi con Giulia De Lellis, smentendo di avere una nuova frequentazione e chiarendo che, tra di loro, non ...

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: coppia a Ballando con le Stelle. Questa la notizia è certa mentre la seconda, quella che stiamo per dare, è una indiscrezione: la conduttrice e il ballerino farebbero ...Dopo tanto silenzio, anche Andrea Damante arriva su Instagram facendo delle precisazioni sulla crisi con Giulia De Lellis, smentendo di avere una nuova frequentazione e chiarendo che, tra di loro, non ...