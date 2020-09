Gods & Monsters è stato ufficialmente rinominato Immortals: Fenyx Rising (Di mercoledì 2 settembre 2020) è ufficiale: Gods & Monsters, il titolo d'azione open world del team dietro Assassin's Creed Odyssey, si chiamerà Immortals: Fenyx Rising, come vociferato poco tempo fa. Il gioco è stato annunciato all'E3 dello scorso anno, ma da allora non abbiamo visto quasi nulla del progetto. Fortunatamente, Ubisoft ha confermato che Immortals: Fenyx Rising sarà mostrato durante il prossimo live streaming di Ubisoft Forward, che avrà luogo il 10 settembre. In questa occasione vedremo quanto è cambiato il titolo negli ultimi 12 mesiAll'inizio dell'estate, Immortals: Fenyx Rising ... Leggi su eurogamer

I fan più attenti se n'erano già accorti sbirciando nel database del Taiwan Digital Game Rating Committee, ente che si occupa di classificare i giochi in arrivo nel paese asiatico, ma adesso è arrivat ...

Ubisoft Forward, la prossima conferenza si terrà il 10 settembre

Ubisoft ha annunciato con un nuovo trailer il prossimo Ubisoft Forward, che si terrà il 10 settembre alle 21:00 e sarà trasmesso in diretta tramite Twitch, YouTube e Ubisoft.com. Durante la conferenza ...

