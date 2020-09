Gioele, la soluzione del giallo nel cellulare della mamma (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si cerca nel cellulare di Viviana Parisi la chiave del giallo di Caronia. Il contenuto del telefonino e del tablet della mamma 43enne morta nei boschi di Caronia insieme al figlioletto di tre anni, Gioele Mondello sta per essere esaminato dai tecnici nominati dal procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo. Insieme all'estrapolazione e copia dei dati contenuti sui dispositivi in uso alla dj, il magistrato ha disposto anche nuovi accertamenti irripetibili sulla Opel Corsa coinvolta nell'incidente stradale avvenuto sulla A20 lo scorso 3 agosto. (Continua...) L’incarico verrà conferito ai consulenti, gli ingegneri Santi Mangano e Roberto della Rovere, il prossimo 4 settembre, alle 12, in Procura. Obiettivo dell'esame è quello di risalire alla ... Leggi su howtodofor

