Gigi Hadid su Instagram, le prime foto della maternità. Sexy e patinate (Di mercoledì 2 settembre 2020) Quando si sono diffusi i rumor riguardo la sua gravidanza, Gigi Hadid non ha detto niente, anzi: si è limitata a pubblicare su Instagram scatti che mostravano solo il suo viso, o foto di servizi precedenti o, ancora, scatti di famiglia – madre, padre e, naturalmente, la sorella-collega di passerella Bella. Poi, all'inzio di agosto, è spuntato il compagno Zain Malik, protagonista con lei dello scatto di un bacio e una didascalia piuttosto inequivocabile: «baby daddy», quasi a suggellare la gravidanza che, in realtà, era già nell'ultimo trimestre. Più o meno nello stesso periodo, la top model aveva detto che non condivideva scatti del pancione perché riteneva che nel mondo c'erano cose più importanti della sua gravidanza. Adesso, ... Leggi su gqitalia

