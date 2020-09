GIFFONI50 - Manuel Bortuzzo: il film con Raul Bova un'esperienza unica (Di mercoledì 2 settembre 2020) “In “Ultima Gara”, ho dovuto interpretare me stesso, ed è stato molto difficile, perché ho mostrato una parte di me che non conosce nessuno: quella più debole”. Manuel Bortuzzo racconta ai ragazzi di Giffoni la sua esperienza sul set del film “Ultima gara”, regia di Raoul Bova e Marco Renda, che racconta la storia dei tre campioni del nuoto Emiliano Brembilla, Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino. “Voglio realizzare tutti i miei sogni. Sono le mie passioni che mi hanno fatto andare avanti. Il (...) - Musica e Spettacoli / Cinema, film, Giffoni film Festival Leggi su feedproxy.google

Raoul Bova, in collegamento con Giffoni50, ha mostrato in anteprima esclusiva le prime scene del suo nuovo film “Ultima gara”

“Ultima gara, il mio nuovo film, è a tratti documentaristico. Abbiamo cercato di enfatizzare la naturalezza, la semplicità. Alcune scene non erano neanche previste. Sono nate con una bellissima sponta ...

