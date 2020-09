Gianni Sperti “cambia lavoro”: nuova avventura dopo Uomini e Donne (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questo articolo Gianni Sperti “cambia lavoro”: nuova avventura dopo Uomini e Donne . Gianni Sperti è tornato a far parlare di sé. Ad attirare l’attenzione questa volta è il suo futuro e quello che farà l’uomo. Gianni Sperti è uno dei personaggi che ha raggiunto una certa notorietà grazie a ‘Uomini e Donne‘. Ora però per lui è in arrivo un’importante novità, che, sotto certi tratti, può essere … Leggi su youmovies

trash_italiano : Nessuno: ... Gianni Sperti: - aboutlocs : Leggete bene la parte evidenziata. Gianni Sperti ha scambiato tre donne di Mamoiada per tre cinghiali probabilmente. - nebulosa_mente : @giuseppepala88 @hipsterdelcazzo ci stiamo rammollendo, Giusè, ormai neanche sui barbaricini possiamo contare. Fann… - khachacha : Grazie a @hipsterdelcazzo ho scoperto che Gianni Sperti sta facendo il gonzo reportage della Sardegna più bello che… - matteonalin : RT @trash_italiano: Nessuno: ... Gianni Sperti: -