‘Gf Vip 4’, importantissima chance lavorativa per Paola Di Benedetto che prenderà il posto di Aurora Ramazzotti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo la soddisfacente avventura a L’Isola dei Famosi e la vittoria al Grande Fratello Vip 4, le soddisfazioni per Paola Di Benedetto non smettono di rendere felice l’ex Madre Natura di Ciao Darwin. Negli scorsi giorni, infatti, vi abbiamo raccontato di una novità televisiva che vedrà la bellissima Paola, Giulia Salemi e Paolo Ciavarro fiancheggiarsi nel programma Disconnessi, attraverso il quale “gireranno e racconteranno l’Italia“. La trasmissione televisiva andrà in onda su Italia 1, dopo Studio Aperto, nel weekend, e parlerà di giovani e tendenze, come aveva spiegato il settimanale Chi, che nel numero in edicola oggi ha aggiornato su ulteriori novità lavorative della vita della Di Benedetto: Cambio della guardia a Rtl 102.5. Dopo il ... Leggi su isaechia

