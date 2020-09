Germania: Navalny è stato avvelenato, la Russia chiarisca (Di mercoledì 2 settembre 2020) Malore per il leader dell’opposizione in Russia Aleksej Navalny. La portavoce parla di avvelenamento, i medici russi: Nessun veleno nel sangue. Torna in prima pagina il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalny, ricoverato d’urgenza in Siberia, dove l’aereo sul quale viaggiava ha effettuato un atterraggio di emergenza. Navalny ricoverato dopo un malore: le condizioni dell’attivista Nalvalny si è sentito male nella giornata di giovedì, mentre era in volo da Tomsk per raggiungere Mosca. Durante il viaggio il leader dell’opposizione russa ha accusato un malore. In un video finito sulla rete si sentono le grida strazianti di Navalny. La situazione è grave, al punto che il pilota è stato costretto ad atterrare a ... Leggi su newsmondo

HuffPostItalia : Germania accusa, Alexei Navalny avvelenato con il gas nervino Novichok - Agenzia_Italia : La Germania: 'Navalny è stato avvelenato con un gas nervino' - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Germania: 'Navalny avvelenato, nei test tracce di agente nervino' Germania:… - Lorenzomonfreg : #Germania: Governo #Merkel accusa: Alexej #Navalny avvelenato con agente nervino del tipo novichok. Accusa rivolta… - Psss_Psss : Ma dai! Germania accusa, Alexei Navalny avvelenato con il gas nervino Novichok -