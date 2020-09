Germania accusa, Alexei Navalny avvelenato con il gas nervino Novichok (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Germania ha le prove che Alexei Navalny è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok. Ad annunciare i risultati dei test è un portavoce del Governo tedesco, che ha condannato con forza l’avvelenamento del principale oppositore del Cremlino, attualmente in coma, ricoverato all’ospedale Le Charite di Berlino.Di Novichok si è parlato nel 2018 quando l’ex spia Sergei Skripal e la figlia Yulia vennero ritrovati privi di sensi in una panchina nella città britannica di Salisbury, avvelenati con l’agente nervino, e guarirono solo dopo un lungo ricovero. In quella occasione fu Londra ad accusare Mosca, che negò. “Novichok” in russo vuol dire ... Leggi su huffingtonpost

