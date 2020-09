Genova inaugura Gip – Gustiamo il parco (Di mercoledì 2 settembre 2020) Genova inaugura, presso il parco dell’Acquasola, l’innovativa manifestazione “Gip – Gustiamo il parco”. Cibo, cultura e tradizione si intrecceranno in queste giornate all’insegna di un recupero, da parte di genovesi e turisti, di un’area verde nel pieno centro città. Organizzato da Fiepet Confesercenti Liguria, l’evento sarà presente per due mesi, fino al 31 ottobre, nel … Leggi su periodicodaily

primocanale : 'Genova com'era, com'è', inaugura la mostra a Palazzo Ducale - Tecnobarbaro : RT @BJLiguria: Fratelli Carli apre a Genova, l'azienda ligure inaugura l'emporio il 29 agosto - - food_comm : Fratelli Carli investe su Genova e inaugura l'emporio - - BJLiguria : Fratelli Carli apre a Genova, l'azienda ligure inaugura l'emporio il 29 agosto - - Anna93ACMilan : RT @lefrasidiosho: Oggi inaugura il ponte di Genova. Per la terza volta #ponteGenova #pontesangiorgio -

Ultime Notizie dalla rete : Genova inaugura

Genova inaugura, presso il parco dell’Acquasola, l’innovativa manifestazione “Gip – Gustiamo il parco”. Cibo, cultura e tradizione si intrecceranno in queste giornate all’insegna di un recupero, da pa ..."L'Anas, in questi ultimi mesi, ha effettivamente eseguito alcuni interventi di mitigazione e sistemazione lungo il tracciato, ma, oramai, la gente vuole solamente vedere conclusa l'opera e non accett ...