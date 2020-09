Genova, bimba in casa famiglia. Obbligata a costruire rapporto con il padre che ha avuto misure cautelari (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA – ‘Il giudice civile che inizialmente ha emesso l’ordine di protezione per la signora M., perche’ il suo ex aveva condotte pericolose, e’ lo stesso che sta ancora decidendo sull’affido della loro figlia’. Leggi su dire

rep_genova : Bimba caduta: Gaslini, non evidenziate nuove lesioni [aggiornamento delle 17:58] - xxxanderCom : RT @Miss_S_Fletcher: Alla Mostra Mogano ebano oro! allestita a Palazzo Reale di #Genova trovate anche lei, la bimba gioiosa così rappresent… - Miss_S_Fletcher : Alla Mostra Mogano ebano oro! allestita a Palazzo Reale di #Genova trovate anche lei, la bimba gioiosa così rappres… - rep_genova : Bimba caduta: condizioni critiche ma stabili [aggiornamento delle 11:16] - rep_genova : Bimba di 3 anni cade da un balcone a Sestri Levante: giocava a nascondino con il cugino [di MASSIMILIANO SALVO] [ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova bimba La bimba caduta dal balcone a Sestri Levante non ha mai più ripreso conoscenza Genova24.it Batterio killer, quel lungo viaggio di mamma Francesca per non far soffrire la piccola Nina

La piccola, nata all’ospedale di Borgo Trento a Verona e colpita dal Citrobacter, morì a Genova. La donna ha voluto evitare che la figlia subisse un accanimento terapeutico La storia di Nina, la bimba ...

Nei rubinetti dell'ospedale quel batterio killer che fa strage di neonati

Quattro neonati sarebbero morti uccisi da un batterio killer, il citrobacter. Tutti i bimbi erano ricoverati a Verona, nel reparto interno all’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. Altri ...

La piccola, nata all’ospedale di Borgo Trento a Verona e colpita dal Citrobacter, morì a Genova. La donna ha voluto evitare che la figlia subisse un accanimento terapeutico La storia di Nina, la bimba ...Quattro neonati sarebbero morti uccisi da un batterio killer, il citrobacter. Tutti i bimbi erano ricoverati a Verona, nel reparto interno all’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. Altri ...