Gemma Galgani, è giallo sui ritocchini. Giorgio Manetti di nuovo all’attacco: “Sempre le stesse scene” (Di mercoledì 2 settembre 2020) A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Uomini e donne già partono le prime polemiche. Giorgio Manetti, ex volto storico del programma e amatissimo dalle fan è subito tornato alla carica. Il noto fiorentino ha rotto il silenzio, parlando di Gemma Galgani, alle prese con la fine della storia con Sirius. “E’ un film già visto. Sono le stesse scene, ormai, da dieci anni”, dice Manetti. Il gabbiano ha messo a fuoco la situazione, attaccando la ex, conosciuta ai tempi del trono over. Giorgio Manetti attacca la sua ex di uomini e donne Come ben ricordano gli appassionati di Uomini e donne, la loro storia non è mai decollata. Anzi è finita nel peggiore dei modi. Giorgio ... Leggi su kontrokultura

Lilla201092 : Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Gemma Galgani, Cristiano Malgioglio, Paolo Bonolis ??????? - LadyNews_ : #GemmaGalgani sotto shock: '#Sirius è un adescatore di nonnine che punta alla pensione' - geppy2911 : GEMMA GALGANI COPIA LE VIP E SI FA IL - salvinibloccam1 : Bella Swan è una Gemma Galgani più giovane mentre Edward è un Paolo Brosio più anziano #Eclipse - NGC6907 : Potrebbe mettersi con Gemma Galgani entrambi giovani per sempre -