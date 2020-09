Gasparri si candida a sindaco di Roma? “Nei prossimi giorni farò proposta concreta” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo l’ufficializzare della candidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma, con tanto di endorsement di Grillo, il prossimo a uscire allo scoperto potrebbe essere il senatore Maurizio Gasparri. “Nei prossimi giorni come coordinatore Romano di Forza Italia farò una proposta concreta”, afferma all’Adnkronos il senatore Gasparri, commissario di Forza Italia Roma Capitale, commentando le parole del vicepresidente di Fi Antonio Tajani che, delineando il profilo del candidato ideale a sindaco di Roma, ha fatto riferimento a “militare o un manager”, qualcuno sul “modello Bertolaso”. “Tocca alla politica ridare una ... Leggi su tpi

maiocchirosanna : @mpiacenonaver1 ....URKA!....vuoi vedere che si candida così...con Gasparri formeranno la coppia del ???? di picche!..?? - Oraziosecondo : @Michele38081162 @gabelmanu Se Gasparri si candida a Sindaco di Roma, io mi taglio le paxxe! Ma quando mai, non esi… - carminuccio76 : @Adnkronos Ma Gasparri se si candida e non vince torna in Parlamento? O diventa un cittadino qualsiasi? La Borgonzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri candida Roma, Gasparri: altro bus in fiamme metafora amministrazione... Blitz quotidiano Roma, Gasparri: "Candidato sindaco? Nei prossimi giorni farò proposta concreta"

In Evidenza Adnkronos seleziona figure professionali area commerciale e marketing Coronavirus, continua l'impegno di Menarini: nuove donazioni Gilead protagonista malattie fegato, nuovi dati su effica ...

Referendum, perché è giusto votare Sì

Non si può dimenticare il senatore di An Nino Strano che mangia mortadella e butta champagne sulla moquette del Senato il giorno della caduta del secondo governo Prodi, il 24 gennaio 2008. Non si poss ...

In Evidenza Adnkronos seleziona figure professionali area commerciale e marketing Coronavirus, continua l'impegno di Menarini: nuove donazioni Gilead protagonista malattie fegato, nuovi dati su effica ...Non si può dimenticare il senatore di An Nino Strano che mangia mortadella e butta champagne sulla moquette del Senato il giorno della caduta del secondo governo Prodi, il 24 gennaio 2008. Non si poss ...