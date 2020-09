Gambit – Grande furto al Semiramis: trama e curiosità sul film del 1966 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il pomeriggio di Rete 4 si arricchisce con un Grande classico del cinema. Alle ore 16:35 andrà infatti in onda sulla rete Mediaset il film “Gambit – Grande furto al Semiramis”, realizzato nel 1966 negli Stati Uniti. La pellicola vede alla regia Ronald Neame, famoso per aver diretto anche La Bocca della Verità e Whisky e Gloria. Nel cast del film troviamo attori e attrici che hanno recitato in molti lungometraggi a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Michael Caine e Shirley MacLaine sono i protagonisti principali, ma è doveroso menzionare anche Herbert Lom, Roger C. Carmel, Arnold Moss, John Abbott e Richard Angarola. Il film comincia con il nuovo tentativo di furto del ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Gambit Grande Gambit grande furto al Semiramis/ Su Rete 4 il film con Michael Caine Il Sussidiario.net Gambit grande furto al Semiramis/ Su Rete 4 il film con Michael Caine

Gambit grande furto al Semiramis in onda su Rete 4 oggi, 2 settembre, dalle 16:35. Nel cast Michael Caine, Shirley MacLaine, Herbert Lom, Roger C. Carmel, Arnold Moss, John Abbott Gambit grande furto ...

Gambit grande furto al Semiramis in onda su Rete 4 oggi, 2 settembre, dalle 16:35. Nel cast Michael Caine, Shirley MacLaine, Herbert Lom, Roger C. Carmel, Arnold Moss, John Abbott Gambit grande furto ...