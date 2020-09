Fuga da Terra di Lavoro, Guida: “Incentivare le aziende ad assumere nostri giovani si può” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Incentivi alle aziende per favorire le assunzioni in modalità smart working é uno degli asset su cui dobbiamo puntare. Così si evita la desertificazione delle aree interne e si crea occupazione per i nostri ragazzi”. Lo ha dichiarato Davide Guida, candidato alle elezioni regionali di Noi Campani, a margine dell’inaugurazione del comitato elettorale di piazza Lettieri ad Arienzo a cui ha partecipato l’onorevole Luigi Bosco, artefice della lista in provincia di Caserta. Secondo i dati Istat, nel solo 2019 oltre 2200 residenti della provincia di Caserta si sono trasferiti all’estero, il dato più alto degli ultimi 18 anni. Altri, invece, hanno cercato fortuna lungo lo stivale (l’ultimo dato disponibile è quello del 2016 con circa 11mila ... Leggi su anteprima24

