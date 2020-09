Fratelli d’Italia cala il poker: arriva il quarto sindaco in provincia di Napoli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giorgia Meloni cala il poker: arriva il quarto sindaco della provincia di Napoli in Fratelli d’Italia. Si tratta di Pietro Sagristani, primo cittadino di Sant’Agnello, in penisola sorrentina. Sagristani con un passato in Ncd e Margherita ha annunciato l’adesione a Fdi nel corso di un evento pubblico alla presenza dei parlamentari meloniani Edmondo Cirielli e Antonio Iannone. Sono quattro i sindaci della provincia di Napoli che hanno sposato il progetto di Giorgia Meloni: Antonio Del Giudice (Striano), Nello Donnarumma (Palma Campania), Antonio Amente (Melito) e Pietro Sagristani (Sant’Agnello). L'articolo Fratelli ... Leggi su anteprima24

stanzaselvaggia : Candidato sindaco con Fratelli d’Italia a Latiano, Brindisi. - ilfoglio_it : La rincorsa di Meloni a Salvini parte anche dai social network. E dietro i profili di Fratelli d'Italia c'è un vent… - agorarai : 'Noi di Fratelli d'Italia siamo coerenti. Trovo incomprensibile votare in aula sì e poi fuori dire altro. Al refere… - vocedelpatriota : Agrigento, amministrative 2020, il consigliere comunale Di Matteo aderisce e si candida nella lista di Fratelli d’I… - irenestorti1 : RT @adolfo_urso: Aria di Vittoria a #Trento. Oltre 400 persone hanno accolto in trionfo @GiorgiaMeloni nel Parco San Marco. La più grande m… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli d’Italia Lombardia: De Rosa (M5S), 'Italia Viva passi direttamente con la destra' Affaritaliani.it