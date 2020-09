Francesco Totti e Ilary Blasi a Ponza con i figli, le foto giuste pubblicate su Chi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ultimi giorni di vacanze per la famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi, con Chanel, Isabel e Christian la coppia è a Ponza e questa Vvolta a mostrare la foto è la rivista Chi. Nessuna rabbia, nessuna polemica, nessuna promessa di denunce da parte dei Totti perché gli scatti pubblicati sul settimanale di Alfonso Signorini non mostrano altro che una bellissima famiglia in barca al largo di Ponza con gli amici. Sono tutti in costume, parte dei volti dei minorenni è celato e niente di eccessivo è mostrato in primo piano. Un modo per fare dimenticare la copertina della rivista Gente, anche se immaginiamo che Francesco Totti e Ilary Blasi non abbiano ... Leggi su ultimenotizieflash

